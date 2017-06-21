«ЮТэйр» прокомментировала аварийную посадку самолета в Тюмени

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Тюмень, 21 июня. Компания «ЮТэйр», чей самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени, рассказала подробности того полета.

Как сообщила Федеральному агентству новостей пресс-служба авиаперевозчика, сразу же после вылета борта из Сургута был проведет штатный осмотр взлетной полосы. На ней были обнаружены куски резины. Специалисты предположили, что это части повредившегося колеса только что поднявшегося в небо самолета. Эту информацию передали командиру экипажа.

«Командир самолета, сообщил, что нештатного поведения воздушного судна не отмечается и принял решение продолжить полет до аэропорта назначения. В аэропорту «Рощино» экипаж выполнил проход над полосой и получил информацию от группы наблюдения о том, что визуально все колеса основных и передней стоек шасси без повреждений», — говорится в сообщении пресс-службы «ЮТэйр».

В результате самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа, благополучно приземлился в 22.15. Уже на стоянке воздушное судно подверглось тщательному осмотру, на одном из колес обнаружилось отслоение части покрывного слоя резины.

«ЮТэйр» заверила, что замена будет произведена в тюменском техническом центре компании.