«Яндекс» приготовил сюрприз для поклонников «Кино» в честь 55-летия Цоя

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Санкт-Петербург, 21 июня. Российская компания «Яндекс» оформила страницу группы «Кино» в сервисе «Яндекс.Музыка» в стиле ее альбома «Ночь», приурочив этот редизайн к празднованию 55-летия Виктора Цоя.

Кроме того, компания выпустила специальный клип «Звезда по имени Солнце», где под самую известную песню Цоя сменяются разные эпохи.

«Создатели постарались по максимуму использовать время и пространство ролика: большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто», — отметили авторы ролика.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», общая продолжительность прослушивания песен «Кино» недавно превысила тысячу лет.