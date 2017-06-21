Задержанные в ДНР провокаторы СБУ раскаялись в нападении на патруль ОБСЕ

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Донецк, 21 июня. Вчера в отношении представителей ОБСЕ недалеко от Ясиноватского железнодорожного вокзала произошла провокация, с участием лиц в военной форме и с оружием, которые попытались выдать себя за военнослужащих ВС ДНР.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий и введенного плана «перехват», спецслужбам ДНР удалось выйти на след правонарушителей с последующим задержанием их силами военной комендатуры.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.

Важно отметить, что данные люди, совершившие правонарушение, не имеют отношение к силовым структурам ДНР. Предварительно установлено, мотивом их действий было совершение провокации накануне встречи в Минске, для того чтобы украинская сторона в ходе переговоров могла обвинить власти ДНР в агрессии против международных наблюдателей. А также противником был использован фактор присутствия в республике заместителя главы ОБСЕ на Украине Александра Хуга, который находится в ДНР с рабочим визитом.

Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что вчерашняя провокация против ОБСЕ была организована украинскими спецслужбами, при непосредственном участии СБУ.