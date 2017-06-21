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Новороссия
Донбасс: в ООН рассказали об увеличении числа жертв и раненых среди мирного населения
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Донбасс: в ООН рассказали об увеличении числа жертв и раненых среди мирного населения

13:28  21 Июня 2017
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Донбасс: в ООН рассказали об увеличении числа жертв и раненых среди мирного населения

Женева, 21 июня. Верховный комиссар Организации объединенных наций по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн сообщил о существенном увеличении числа жертв и пострадавших среди мирного населения в Донбассе в этом году. 

По его словам, с начала года по 18 июня наблюдательная миссия по правам человека на Украине подсчитала пострадавших среди мирного населения по причине конфликта — 67 человек убиты и 308 человек пострадали. Хуссейн заявил, что это на 74% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Кроме того, за указанный период лишь по причине обстрелов погиб 31 человек и 178 — получили ранения.

«Тенденция к росту нарушений режима перемирия указывает на отсутствие политической воли для окончания конфликта», — подчеркнул Хуссейн.

#донбасс #оон
Дана Балан
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