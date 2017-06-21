Новости ДНР и ЛНР: Порошенко продает Донбасс Трампу, русофобы из США, Киев атакует ОБСЕ

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Новости ДНР и ЛНР, 21 июня. Русофобская одержимость и непрочитанные минские соглашения — Сергей Лавров ответил на новые санкции США из-за ситуации на Украине, Петр Порошенко прячется за широкую спину Дональда Трампа и пытается «решать вопросы» при помощи денег, нападение на ОБСЕ — провокация Киева против республик Донбасса.

Русофобская одержимость и минские соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров жестко прокомментировал новые антироссийские санкции, введенные администрацией США в связи с якобы «участием» России в конфликте в Донбассе. Напомним, Москва неоднократно заявляла, что РФ не является стороной конфликта на востоке Украины.

Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции вызваны «русофобской одержимостью», обуявшей Соединенные Штаты, и посоветовал Западу еще раз повнимательнее перечитать минские соглашения.

Ранее стало известно, что Минфин США расширил список санкций в отношении компаний и физических лиц, связав это решение с ситуацией в Донбассе. Под «репрессии» попали в том числе чиновники из России и республик Донбасса, а также члены байкерского клуба «Ночные волки».

В Минфине США заявили, что санкции останутся в силе, пока «Россия не выполнит минские соглашения». Комментируя это решение, глава российского МИД Сергей Лавров, заявил, что новые санкции были введены без каких-бы то ни было на то оснований.

«Не могу ничего высказать, кроме сожалений по поводу русофобской одержимости наших американских коллег, — заявил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. — Это уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — а санкции против России».

Серей Лавров также подчеркнул, что Западу, в том числе Евросоюзу, стоит еще раз внимательно прочитать минские договоренности. «Там достаточно понятно сказано, кто и что должен делать и в какой последовательности», — добавил российский министр.

Порошенко прячется за широкую спину Трампа

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Соединенные Штаты являются «твердым другом» Киева. Украинский лидер также не верит, что у президента США Дональда Трампа были или есть какие-то «особые» связи с Россией.

Об этом Порошенко заявил после встречи с Трампом, которая состоялась накануне в Белом доме. В ходе визита в Вашингтон президент Украины также провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, а также с руководителями МВФ и Всемирного банка.

После переговоров с Трампом украинский президент не скрывал своей радости, переходящей в восторг.

«Мои личные впечатления: он (Трамп. — Прим. ФАН) замечательный лидер, с большой харизмой и политической волей, он твердый друг Украины, который помогает установить мир в моей стране», — заявил Порошенко в интервью Fox News.

По словам Порошенко, в ходе переговоров Трамп якобы послал ему «ясный сигнал поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины, которые, по мнению украинского президента, якобы «нарушает» Россия.

По словам Порошенко, на встрече с Трампом он получил гарантии, что Вашингтон не намерен отменять антироссийские санкции. Ранее в СМИ появилась информация, что США могут смягчить или вообще отменить санкции против России.

Деньги вперед

Президент Украины Петр Порошенко и его команда хотят материально заинтересовать Дональда Трампа, чтобы побудить его активнее вмешаться в ситуацию в Донбассе. Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации Порошенко, сообщает «Коммерсант».

«Поскольку Трамп — бизнесмен, мы берем на вооружение бизнес-подход, — без стеснения говорят в администрации Порошенко. — Суть наших предложений в том, что 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам».

При этом, уверен источник издания, для этого необходимо вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева, в чем Порошенко также рассчитывает на помощь США.

«Этого не произойдет без активного вовлечения в процесс Вашингтона и без дополнительного давления на Москву со стороны администрации Трампа», — добавил источник.

Нападение на ОБСЕ — провокация против республик Донбасса

Спецслужбы Донецкой народной республики задержали двух вооруженных людей, накануне напавших на патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе.

В настоящее время задержанные дают показания, в военном руководстве ДНР утверждают, что задержанные не имеют отношения ни к вооруженным силам, ни к спецслужбам республики.

В оперативном командовании ДНР инцидент назвали «спланированной провокацией с целью дискредитации руководства республики», за которой стоят украинские спецслужбы.

В силовых структурах ДНР рассказали, что инцидент произошел во вторник около 12.00 в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала, в 10 километрах от Донецка. Сообщается, что к патрулю ОБСЕ подъехал автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли два вооруженных человека в камуфляже и в масках. Вооруженные люди угрожали наблюдателям ОБСЕ, стреляли в воздух и, по некоторым данным, по машинам миссии, а затем уехали. Во время инцидента никто не пострадал.

Сразу после происшествия в районе Ясиноватой представители ОБСЕ заявили, что за инцидентом якобы стоит руководство ДНР. Однако, по данным оперативного командования ДНР, имела место спланированная провокация украинских спецслужб с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими своих обязанностей.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о его заказном со стороны украинских спецслужб характере», — заявили в оперативном в командовании ДНР.