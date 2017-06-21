Санкции США против России ставят под угрозу газоснабжение Европы — спецпредставитель Путина

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Вена, 21 июня. Антироссийские санкции США в области энергетики угрожают снабжению Европы газом из России, заявил на спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.

Газопровод «Северный поток-2» является важнейшим проектом для Австрии, Европы и России, сказал спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.

«Подписано соглашение пяти крупнейших компаний с «Газпромом». Европа получает 55 млрд куб. м качественного голубого топлива в год», — сказал он в ходе заседания в Вене Российско-австрийского делового совета.

Несмотря на то, что проект находится на активной стадии развития, ужесточаются санкции в отношении России, что может поставить под угрозу газоснабжение Европы. По словам Зубкова, США преследуют экономические интересы, поскольку лоббируют американские энергетические компании в ЕС. Представитель президента призвал европейские страны поддержать проект российского газопровода.