Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

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Главное футбольное событие этого года — Кубок конфедераций в России. Он стартовал в субботу в Санкт-Петербурге. Начиная с 17 июня, город на Неве примет еще два матча второго и третьего тура группового турнира, а также финал 2 июля. Как подготовилась Северная столица к приему российских и иностранных болельщиков? Рассказывает Федеральное агентство новостей.

Довезем всех: изменения в транспортной системе

Большой футбольный праздник стал отличным поводом сделать петербургский транспорт еще более guest friendly. 10 автобусных маршрутов, курсирующих по историческому центру, добавили к русскоязычному голосовому сопровождению английский язык. Так иностранные туристы смогут лучше ориентироваться в остановках и достопримечательностях.

Метрополитен вновь обновил схемы станций: на них нанесены логотипы соревнований, фан-зоны, отмечены места отправления и прибытия автобусов-шаттлов, их маршруты. Напомним, что по пятой линии метрополитена ходит брендированный состав Кубка конфедераций, который своим видом еще задолго до соревнований подарил горожанам праздничное настроение. Чтобы все желающие точно уехали по домам после матчей на Крестовском острове, в дни их проведения все станции, кроме дублирующих, закрываются для входа на час позже обычного — в половину второго ночи.

Добраться до места проведения игр футбольные болельщики могут на 125 бесплатных автобусах с маркировкой S и эмблемой Кубка конфедераций. Шаттлы в дни матчей курсируют от станций метро разных веток подземки и от аэропорта «Пулково». Также в дни матча по паспорту болельщика и билету все гости Петербурга могут бесплатно ездить в автобусах по маршрутам №№ 39Э, 43, 49, 128, 158; в трамваях №№ 19, 48, во всех пригородных электричках и, конечно, в метрополитене.

Петербург украшен «под футбол»

Перед турниром облику города добавили футбольных деталей. Мячи из цветов, несмотря на суровую весну и долго не наступавшее лето, стараниями ландшафтных дизайнеров и садовников появились на городских магистралях уже в мае. Украшение города продолжится и к чемпионату мира: всего появится 300 тематических цветочных композиций на Санкт-Петербургском шоссе, набережной Макарова, Пулковском шоссе, вдоль Дудергофского канала, на Приморском шоссе, улице Добролюбова, Кронштадтском шоссе, Петровской площади, на проспекте Стачек, на въезде в Пушкин.

На площади Восстания и при проезде через Дворцовый мост о празднике напоминают красочные флаги, а центральная улица города украшена растяжками с эмблемой соревнований и символами России и Петербурга — изображениями Ростральных колонн, Медного всадника, матрешки, русской тройки.

Болеть за футболистов удобно и вкусно

Для тех, кто не попадет на стадион, но хочет разделить эмоции во время матчей с другими болельщиками, есть несколько вариантов. Разумеется, все бары Петербурга в дни состязаний предлагают спортивные трансляции, причем места следует бронировать за день-два, чтобы не остаться у барной стойки. Для более зрелищного и комфортного просмотра в центре города оборудована City Host Fan Zone на Конюшенной площади. Это пространство уже опробовали во время чемпионата по хоккею и сейчас решили адаптировать под футбольных фанатов.

Трансляции матчей здесь идут на большом экране 12х7 метров, а показ матча-открытия прошел здесь успешно: яркая картинка и отличный звук, дублирующее комментирование со сцены помогли болельщикам почувствовать атмосферу стадиона «Санкт-Петербург». Фан-зона рассчитана на 10 тысяч человек. Стулья и скамьи предусмотрены только для открытых кафе, поэтому зрители стояли весь матч, а самые неприхотливые сидели на земле, организовав целые ряды. При входе каждый посетитель фан-зоны проходит досмотр: он должен преодолеть рамки металлоискателей, а его личные вещи просвечиваются.

В неигровые дни фан-зона остается местом футбольного праздника и привлекает к себе звездных гостей. На мини-стадионе проводятся шоу-матчи, футбольные звезды раздают автографы и устраивают кулинарные шоу по приготовлению блюд разных стран — участниц турнира. Развлекают гостей волк Забивака и аниматоры. Разумеется, на время матчей продажа алкоголя на площадке запрещена.

Недовольные журналисты, беспечные болельщики

Почти 6 тысяч волонтеров помогают в проведении Кубка конфедераций. Для чемпионата мира их наберут еще больше — около 15 тысяч. Добровольцев для мероприятий ФИФА начали отбирать еще в сентябре 2016 года в 15 центрах по всей стране. Они встречают иностранных болельщиков и гостей из других городов России, помогают в аккредитации, размещении, транспортной логистике, дежурят на улицах, фан-зоне, местах транспортных развязок, в гостиницах и на стадионе. Волонтеры — это лица нашей страны, поэтому, помимо знания английского языка в совершенстве, к ним выдвигали и другие требования: быть доброжелательными, общительными, исполнительными и стрессоустойчивыми.

В Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, работает и пресс-центр для неаккредитованных журналистов. Здесь перед стартом кубка репортерам показали оракула соревнований — кота Ахилла. Здесь проводятся пресс-конференции и оборудованы рабочие места. Первоначально российские правила аккредитации обязывали журналистов «сообщать исключительно о Кубке конфедераций и связанных с ним событиях». На это пожаловался немецкий таблоид Bild, заявив, что это ограничивает работу журналистов и мешает писать о недостатках спортивных площадок или о том, что еще они видят в городах, принимающих кубок. К протесту присоединились глава Немецкой футбольной лиги и политики. В ответ ФИФА и российский оргкомитет сняли объявленные ограничения: теперь журналисты с аккредитацией могут беспрепятственно освещать события в городах, где проходят игры.

Накануне первого матча Россия — Новая Зеландия генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила о том, что продано 65% билетов. Матч России и Португалии пройдет при полном аншлаге.

Больше всего иностранных гостей приехало из Мексики, Чили и Германии, но основные зрители кубка — российские болельщики. Их безопасность в Петербурге обеспечивают сотрудники МЧС и силовых ведомств. До начала соревнований они осмотрели и проверили аэропорт, все вокзалы, ряд туристических объектов и гостиниц. На новом стадионе «Санкт-Петербург Арена» прошли масштабные учения по отработке совместных действий пожарно-спасательных и аварийных служб.

Напомним, следующие матчи состоятся в Петербурге 22 июня (сыграют Камерун и Австралия) и 24 июня (сойдутся Новая Зеландия и Португалия), а 2 июля город примет финал турнира.