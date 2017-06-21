Пальмира: сирийская армия укрепляет оборону, откладывая наступление на Дейр эз-Зор

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Пальмира, 21 июня. Силы сирийской правительственной армии продолжают постепенную зачистку от террористов нефтяных месторождений и промышленных объектов вокруг современной и древней Пальмиры, постепенно отодвигая на восток линию обороны. На данный момент автодорогу Пальмира — Дейр эз-Зор продолжают контролировать силы террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), исключая возможность быстрого броска на помощь осажденным жителям в Дейр эз-Зоре.

На данный момент правительственные силы, освободив третью электростанцию к востоку от Пальмиры, постепенно продвигаются по направлению к городу Ас-Сухна, которая преграждает дорогу к Дейр эз-Зору. Террористы ИГ* оказывают отчаянное сопротивление, сильно затормозив продвижение правительственных войск, которые, тем не менее, сумели освободить телекоммуникационные башни Syriatel и MTN.

* Организация запрещена на территории РФ.