Савченко о визите Порошенко в США: Американцы не будут решать наши проблемы

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Киев, 21 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что Киеву не нужно ждать от США бесплатного летального вооружения, поскольку это приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

«Не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведет к эскалации конфликта, это понятно. Твердая, поддержка — да, конечно. А когда американцы нас не поддерживали?» — сказала Савченко в интервью телеканалу «112. Украина».

По мнению парламентария, США в вопросе антироссийских санкций опираются лишь на свою выгоду. И властям Украины не стоит ждать, что Вашингтон или кто-либо другой решит за Киев его проблемы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом «получил четкое подтверждение» сохранения санкций против России.