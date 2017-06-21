Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: курды пробиваются вглубь кварталов Ракки с южного направления
Triangle Created with Sketch.

Сирия: курды пробиваются вглубь кварталов Ракки с южного направления

13:32  21 Июня 2017
611

Сирия: курды пробиваются вглубь кварталов Ракки с южного направления

Ракка, 21 июня. Отряды курдского ополчения от главной цитадели «Исламского государства»* в Ракке отделяют несколько сотен метров.

Медиакрыло «Сирийских демократических сил» сообщает, что бойцы курдского ополчения добились стратегического прогресса в военной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в городе Ракка. Игиловцы выбиты из района аль-Касрат на южном берегу реки Евфрат.

«Сирийские демократические силы» достигли Нового моста Ракки, в данный момент от главной цитадели «Халифата» в Ракке курдские подразделения отделяют лишь несколько сотен метров. СДС готовы полностью закрыть «котел» с террористами и приступить к зачистке области.

Ранее сообщалось, что СДС освободили район Шейх аль-Джимал в южном пригороде Ракки.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #ракка #сдс
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть