Сирия: курды пробиваются вглубь кварталов Ракки с южного направления

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Ракка, 21 июня. Отряды курдского ополчения от главной цитадели «Исламского государства»* в Ракке отделяют несколько сотен метров.

Медиакрыло «Сирийских демократических сил» сообщает, что бойцы курдского ополчения добились стратегического прогресса в военной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в городе Ракка. Игиловцы выбиты из района аль-Касрат на южном берегу реки Евфрат.

«Сирийские демократические силы» достигли Нового моста Ракки, в данный момент от главной цитадели «Халифата» в Ракке курдские подразделения отделяют лишь несколько сотен метров. СДС готовы полностью закрыть «котел» с террористами и приступить к зачистке области.

Ранее сообщалось, что СДС освободили район Шейх аль-Джимал в южном пригороде Ракки.

Отряды SDF освободили от ИГ* н.п. Шейх аль-Джимал в южном пригороде Ракки pic.twitter.com/haPYgPTZtG — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 21, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.