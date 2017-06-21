Украина потратит на борьбу с коррупцией еще 18 миллионов долларов от Вашингтона

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Киев, 21 июня. Американское агентство по международному развитию выделило 18 миллионов долларов на поддержку антикоррупционных организаций на Украине.

Победителем тендера стала одна из американских компании, которые ранее уже помогала Украине бороться с коррупцией. Отмечается, что Украина стоит на первом уровне коррумпированности в сфере бизнеса, при этом 86 процентов населения страны считают, что киевские власти не борются с этой проблемой.

Деньги, выделяемые агентством США, пойдут на разработку нормативно-правовой базы по борьбе с коррупцией, особое внимание уделяется статье, предусматривающей вовлечение украинской общественности в эту борьбу, пишет RT.