Уральские родители пожаловались в прокуратуру на Ельцин Центр

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Екатеринбург, 21 июня. Провести проверку и наказать виновных — с такой просьбой обратился в прокуратуру глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.

Его возмущение вызвал показ короткометражных фильмов в Ельцин Центре в рамках программы «Шведская модель» при поддержке посольства Швеции, где находившиеся в зале дети увидели совсем недетские сцены с распитием алкоголя, занятием сексом и курением. Как пишет Ura.ru со ссылкой на родительский комитет, среди зрителей было порядка 10 несовершеннолетних.

Администрация Ельцин Центра заявила, что не имеет отношения к показанным на большом экране фильмам, так как за программу ответственность несет шведское консульство. Оно, кстати, уже принесло свои извинения, пообещав впредь более внимательно относиться к российским законам.