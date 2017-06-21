Новости США: неуклюжие объятия Иванки Трамп с сенатором Рубио, генпрокурор Сешнс нанял адвоката

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США, 21 июня. Сенат отверг предложение Трампа отобрать у федерального правительства контроль над воздушным движением, фото неуклюжих объятий сенатора Марко Рубио и Иванки Трамп «взорвало» Сеть, генпрокурор Джефф Сешнс нанял адвоката для защиты в деле о «российском следе в президентских выборах», сага о Хане Соло лишилась команды режиссеров. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Работа над законом о здравоохранении

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл близок к выпуску закона об отмене и замене программы здравоохранения Obamacare, сообщает служба новостей CNN. Однако есть еще консерваторы, которых нужно убедить, прежде чем Макконнелл будет уверен, что у него достаточно голосов для принятия закона. Большинство членов партии не видели текста закона, и многие из них разочарованы отсутствием прозрачности.

Превосходный «обниматель»

Сенатор Марко Рубио начал «расследование» после появления в сети Twitter фото его провальной попытки обнять дочь президента — Иванку Трамп, сообщает служба новостей CNN. Как отмечают репортеры, Рубио и Иванка встретились на Капитолийском холме, чтобы обсудить налоговую реформу и отпуск по уходу за ребенком. Во время приветствия сенатор предпринял неуклюжую попытку обнять любимую дочь президента. Пока шли переговоры, в соцсети было размещено фото, которое мгновенно стало «вирусным».

New photo emerges providing more insight into alleged failed hug. (Faces blurred for security purposes) pic.twitter.com/GzSLe3JD3I — Marco Rubio (@marcorubio) June 20, 2017

Через некоторое время Рубио написал в Twitter, что проводит собственное расследование инцидента, и у него есть засекреченные фотографии событий. Кроме того, он попросил тех, кто снимал столь важный инцидент на камеру, выслать ему видео.

Иванка Трамп же написала, что новости о том, что Рубио плохо обнимается, недостоверны.

Fake news! Marco is an excellent hugger... https://t.co/Dk7XXRQlX8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 20, 2017

Соперничество демократов и республиканцев

Республиканка Карен Хэндел победила демократа Джона Оссоффа в очень напряженной борьбе за место в Палате представителей от штата Джорджия, сообщает The Washington Post. Хэндел обошла конкурента на 4%, получив 52% голосов, в то время как за Оссоффа проголосовало 48% избирателей. Это гарантирует президенту Дональду Трампу более стабильную позицию.

Сенат против инициатив Трампа

Сенатор Джон Тьюн заявил, что комиссия Сената США отказалась рассматривать противоречивое предложение президента Дональда Трампа — отобрать у федерального правительства контроль над воздушным движением, сообщает The Hill. Тьюн сказал, что идея Трампа не нашла достаточной поддержки в его комитете. Он отметил, что теперь палате представителей надо взять на себя инициативу по передаче аэронавигационной системы страны в частные руки.

Нападки на Сешнса

Генеральный прокурор Джефф Сешнс нанял частного адвоката, который будет представлять его интересы в расследовании «вмешательства России в выборы в США», сообщает Daily News. Адвокат из Вашингтона Чак Купер подтвердил, что он будет представлять интересы Сешнса в суде. Ранее Сешнс отрицал любые предположения о его «связях» с Россией, называя их «ужасной и отвратительной ложью».

Назначения чиновников

Администрация Трампа объявила о выдвижении кандидата на пост главы Федеральной системы студенческих займов США, сообщает BuzzFeed. Примечательно, что этот кандидат сейчас занимает должность гендиректора частной компании по выдаче займов студентам. В правительстве утверждают, что он уволится, когда перейдет на государственную службу.

Жаркий июнь в Аризоне

USA Today сообщает об аномально жаркой погоде на юго-западе США. Согласно данным синоптиков, впервые за несколько десятилетий в Фениксе, штат Аризона, температура воздуха поднялась до 120 градусов по Фаренгейту (38 градусов по Цельсию). В связи с невероятной жарой авиакомпании отменили некоторые рейсы.

Сноудену — 34

Сегодня день рождения отмечает бывший американский технический специалист и спецагент, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает The Writers Almanac.

Сага о Хане Соло лишилась режиссеров

Фильм о Хане Соло из «Звездных войн» только что лишился режиссеров, сообщает Cinema Blend. Режиссеры и сценаристы Кристофер Миллер и Фил Лорд более не работают над продолжением саги.

«К сожалению, наше видение и процесс работы не сошлись с взглядами наших партнеров по этому проекту, — говорится в сообщении Миллера и Лорда. — Мы не поклонники фразы «творческие различия», но в этот раз это клише верно. Мы действительно гордимся удивительной работой наших актеров и съемочной команды мирового класса».

Компании Lucasfilm будет трудно найти нового режиссера, который сможет поддержать тот же уровень, что Миллер и Лорд.