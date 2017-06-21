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Экономика
Путин: Российско-австрийский деловой совет доказал свою востребованность и эффективность
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Путин: Российско-австрийский деловой совет доказал свою востребованность и эффективность

13:14  21 Июня 2017
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Путин: Российско-австрийский деловой совет доказал свою востребованность и эффективность

Москва, 21 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям юбилейного — 10-го предпринимательского форума Российско-австрийского делового совета. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, за это время совет, который объединяет представителей более ста предприятий, полностью доказал свою необходимость и пользу, а также «внес значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений между Москвой и Веной». 

Как отметил глава РФ, крайне важно, что в рамках данного совета бизнесмены и предприниматели двух государств получают содействие в обмене коммерческими предложениями и новаторскими идеями, а также при заключении соглашений. 

#путин #россия
Дана Балан
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