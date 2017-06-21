Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода

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Нижний Новгород, 21 июня. Исполняющая обязанности мэра Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко официально избрана новым главой города.

Решение было принято единодушно — за ее кандидатуру проголосовали 39 депутатов городского парламента. При этом второй кандидат — самовыдвиженец Евгений Лазарев — не получил ни одного голоса в свою поддержку, сообщает АиФ.

Напомним, что Солонченко сменила на своем посту Ивана Карнилина, который подал в отставку, чтобы дать «дорогу молодым». С октября 2015 года она работала заместителем главы города, а с мая 2017 года стала исполняющим обязанности мэра.