Три буквы: оговорка Трампа отправила Украину на окраину

Киев, 21 июня. Президента США Дональда Трампа обвинили в неуважении к Украине за использование артикля The перед названием страны, что напоминает о советском прошлом.

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой допустил «досадную оговорку», отмечает The Washington Post, речь идет об употреблении резидентом Белого дома определенного артикля the перед Ukraine. «Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Порошенко», — сказал Трамп, приветствуя Порошенко и при этом, произнеся название страны как The Ukraine.

По словам эксперта по этимологии из Университета Миннесоты Анатолия Либермана, подобное употребление оскорбляет чувства украинцев, поскольку The Ukraine напоминает им историческое значение «окраина». После распада СССР украинцы предпочитают не использовать артикль, который «унижает» их страну, пишет RT.