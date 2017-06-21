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Общество
Родители Фриске подали апелляцию на иск «Русфонда» о возврате 21,6 млн рублей
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Родители Фриске подали апелляцию на иск «Русфонда» о возврате 21,6 млн рублей

14:30  21 Июня 2017
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Родители Фриске подали апелляцию на иск «Русфонда» о возврате 21,6 млн рублей

Москва, 21 июня. Родители музыкальной исполнительницы Жанны Фриске просят Московский городской суд отменить решение по исковому заявлению «Русфонда» о возврате организации 21,6 млн рублей. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Перовского районного суда столицы Андрей Шаров. 

По его словам, Владимир и Ольга Фриске подали апелляцию в суд. Он также отметил, что на данный момент дата ее рассмотрения не назначена.

Напомним, в середине мая суд удовлетворил иск организации «Русфонд» о взыскании с семьи Фриске 21,6 млн рублей, которые были собраны на лечение онкологического заболевания певицы телезрителями.

Суд вынес решение взыскать денежные средства с родителей певицы и ее сына, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев. Он заявлял о том, что собирается обжаловать судебное решение, но так этого не сделал.

Жанна Фриске умерла два года назад на 41-м году жизни. 

#суд #иск #москва #русфонд #фриске #шепелев
Дана Балан
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