Сирия раздора: зачем США готовят ответ на «последние действия» ВКС РФ

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Международная обстановка, связанная с сирийским кризисом, продолжает накаляться. В настоящий момент в Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия» Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ответ США

По словам Тиллерсона, сейчас идет обсуждение вопроса ответных мер в отношении России в САР. Заметим, что государственный секретарь не стал уточнять, с кем именно ведутся обсуждения.

В минувшее воскресенье боевая авиация международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами сбила самолет Су-22, который принадлежал ВВС Сирии. Инцидент произошел в районе провинции Ракка. Коалиция обвинила официальный Дамаск в том, что их самолет наносил удары по оппозиционным «Демократическим силам Сирии» (ДСС), которые состоят в основном из курдских военизированных формирований и местных арабских племен

Сирийские власти в свою очередь опровергли обвинения США и рассказали, что Су-22 выполнял задачи по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Помимо всего прочего, власти Сирии обвинили Вашингтон в пособничестве терроризму.

После инцидента с сирийским Су-22 Министерство обороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотные летательные аппараты в районах выполнения боевых задач Воздушно-космических сил (ВКС) РФ будут сопровождаться нашими ПВО в качестве воздушных целей. Кроме того, военное ведомство России с 19 июня прекратило взаимодействие со Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.

Уничтожение целостности Сирии

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил в комментарии ФАН: американцы в Сирии повторяют сценарий войн в Ираке и Ливии. Они делают те же самые ошибки, что и прежде.

«Уничтожение власти Каддафи привело к гражданской войне, которая не прекращается и привела к появлению обширной территории, контролируемой боевиками ИГ*. А появление этого террористического образования на территории Ирака произошло после свержения Саддама Хусейна и последовавшего вслед за этим обострения религиозно-этнического противостояния. Вмешательство американцев и их сателлитов в этом конфликт сопровождалось неоправданной жестокостью и лишь усугубило его», — уверен Сергей Простаков.

По словам эксперта, подход Вашингтона, как видно из текущих событий, не поменялся и в Сирии. Следуя давним планам по изменению границ и сфер влияния на Ближнем Востоке, США действуют, не обращая внимания на возможные последствия. Американцы по-прежнему хотят лишить Сирию законной власти, провести ее раздел в своих интересах между союзниками, а также местными этническими и религиозными группами. Вашингтон не учитывает ни многовековую историю региона, намного более древнюю, чем сами Соединенные Штаты, ни ошибки постколониального раздела Османской империи.

«Американцы практически открыто действуют в целях уничтожения целостности Сирии, обозначая с помощью военных зоны будущего контроля. США не останавливаются перед перспективой того, что из-за полной несогласованности действий сторон террористы ИГ получают шанс сохранить основное руководящее и боевое ядро. А продолжение применения жестоких методов ведения боевых действий порождает ответный негатив со стороны местного населения, которое, как и раньше во время иракской кампании, остается потенциальным мобилизационным резервом для террористов», — пояснил эксперт.

Стремясь разделить Сирию, США не останавливаются ни перед перспективой продолжения конфронтации как на Ближнем Востоке, так и с мировыми державами. Их не волнует угроза катастрофического ухудшения положения мирного населения. Такая политика ожидаемо ведет лишь к усилению террористических групп и созданию новых угроз всей мировой безопасности.

* Организация запрещена на территории РФ.