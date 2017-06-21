Ученые объяснили, почему от секса в космосе не удастся получить удовольствие‍

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Вашингтон, 21 июня. Американские ученые объяснили, почему секс в космосе вряд ли доставит удовольствие партнерам. Главной причиной неприятных ощущений будет невесомость, пишет газета New York Post.

Ученый из Университета Андерсона Джон Милис утверждает, что есть угроза отсутствия полноценной эрекции и достаточного сексуального возбуждения в условиях невесомости. А если у пары и возникнет сексуальное желание, ей придется столкнуться с плывущими вокруг «облаками пота», которые возникнут при энергичных движениях.

Американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон назвал еще один фактор, который может испортить половой акт в невесомости.

«Второй закон Ньютона, который, как мы знаем, гласит, что произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действуют окружающие тела – главное препятствие на пути «нормального» секса в космосе…Любой контакт с партнером во время полового акта заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля», – приводит его слова Дни.Ру.

Добавим, ранее ученые рассказали, как избежать превращения секса в рутинное занятие. По мнению сексологов, наиболее часто к охлаждению чувств в постели приводят недостаток ласки и отсутствие романтической атмосферы.