Названа причина госпитализации супруга Елизаветы II

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Лондон, 21 июня. Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп в среду был госпитализирован. Об этом сообщает официальный представитель Букингемского дворца.

По его словам, 96-летний принц помещен в больницу в качестве меры предосторожности. Как пояснили ТАСС в резиденции британских монархов, причиной госпитализации стала профилактика инфекционных заболеваний.

«Герцог был помещен в госпиталь имени короля Георга VII минувшей ночью в качестве предупредительной меры для лечения инфекции», — пояснил собеседник агентства.