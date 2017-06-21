Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ирак и Саудовская Аравия создали координационный совет по развитию отношений между странами
Triangle Created with Sketch.

Ирак и Саудовская Аравия создали координационный совет по развитию отношений между странами

12:53  21 Июня 2017
193

Ирак и Саудовская Аравия создали координационный совет по развитию отношений между странами

Багдад, 21 июня. Саудовское агентство печати опубликовало совместное коммюнике по итогам визита в королевство иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади.

В совместном иракско-саудовском документе указывается, что стороны намерены принять все возможные меры для расширения двусторонних связей, для этих целей создан координационный совет по повышению уровня всех отношений между странами. Государства готовы «открыть новые горизонты по сотрудничеству во многих областях».

Ирак и Саудовская Аравия создали координационный совет по развитию отношений между странами

Отмечается, что это касается экономики, политики, сферы безопасности, инвестиций и торговли, а также культурной сферы и туризма. Багдад и Эр-Рияд подчеркнули, что стороны продолжат совместную борьбу с террористическими группировками.

#саудовская аравия #ирак #хейдар аль-абади #совет
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть