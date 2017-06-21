Ирак и Саудовская Аравия создали координационный совет по развитию отношений между странами

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Багдад, 21 июня. Саудовское агентство печати опубликовало совместное коммюнике по итогам визита в королевство иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади.

В совместном иракско-саудовском документе указывается, что стороны намерены принять все возможные меры для расширения двусторонних связей, для этих целей создан координационный совет по повышению уровня всех отношений между странами. Государства готовы «открыть новые горизонты по сотрудничеству во многих областях».

Отмечается, что это касается экономики, политики, сферы безопасности, инвестиций и торговли, а также культурной сферы и туризма. Багдад и Эр-Рияд подчеркнули, что стороны продолжат совместную борьбу с террористическими группировками.