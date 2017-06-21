Главу бюро МОМ в Москве заподозрили в похищении 25 млн рублей и поджоге

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Москва, 21 июня. Глава представительства бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве Златко Жигич подозревается в похищении 25 млн рублей организации и поджоге. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Бухгалтер этой организации сообщила в полицию о пропаже крупной суммы из сейфа.12 июня в офисе был пожар, и спустя два дня бухгалтер с комиссией вскрыли сейф. Внутри лежали только 2,8 млн, покрытые маслянистой жидкостью.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения заявительница увидела директора организации Жигича Златко. Предварительно установлено, что он обрызгал баллончиком камеру, а потом вовсе смахнул ее. Затем мужчина зашел в кабинет, где спустя 10-15 минут начался пожар.

Организация имеет дипстатус, находится под международным иммунитетом. Письменные объяснения будут предоставлены по согласованию с главным офисом.