В интересах демократии: ввязываются ли США в «необъявленную войну» с Россией, Ираном и Сирией

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В связи с тревожной новостью о сбитом США самолете ВВС Сирии, СМИ довольно активно обсуждают статью аналитика The Times Ричарда Спенсера, который пишет о том, что США и возглавляемая ими коалиция «ввязывается в необъявленную войну». Противниками Соединенных штатов в этой войне становится законное правительство Башара Асада и его союзники — Россия и Иран.

СМИ считают, что Америка пытается выйти из сирийского конфликта, но не могут отказать себе в необходимости навредить Ирану - своему главному ближневосточному противнику. Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин согласился с этой позицией в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), но с одной оговоркой:

«Сама Америка навредить Ирану не хочет. В США есть определенное политическое лобби, к которому, кстати, так или иначе, относится сам Трамп. Это произраильское лобби, которое по определению антииранское. Сейчас оно и является инициатором той позиции, которую для себя сформулировал Трамп в отношении Ирана. В этом плане Спенсер, конечно, прав, хотя и делает слишком большое обобщение».

Эксперт напомнил, что при прошлом президенте США это лобби имело меньшее влияние, в связи с натянутыми отношениями между Биньямином Нетаньяху и Бараком Обамой. Сейчас же, получив своего человека в Белом доме в лице Дональда Трампа, они успешно возобновили свою деятельность. Кроме того, согласно данным The Times, Трамп передал принятие решений по Сирии министру обороны США Джеймсу Мэттису и советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру якобы по причине политических проблем.

«В любой администрации США практические решения по тому или иному вопросу принимает не сам президент, а высокопоставленные члены его команды, — объясняет эксперт. — В частности, когда речь идет о войне и конкретных военных операциях. В этом случае никакой разницы между действиями Трампа и действиями Обамы практически нет, кроме той, что Обама абсолютно определял вектор политики на Ближнем Востоке. Трамп этот вектор определить не в состоянии».

Как признается эксперт, весь диссонанс вокруг Сирии заключается в том, что Мэттис и Макмастер вынуждены сами додумывать, в какую сторону формулировать вектор политики на Ближнем Востоке. В итоге получается, что Мэттис делает одно, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет другое, а Трамп пишет совершенно третье пишет в Twitter.

«Трамп — очень сильная личность с имперскими замашками, и он, конечно, не позволит кому-то вмешиваться в принятие своих решений».

Эксперт считает, что Трампа сдерживает группа интересов, которая не дает ему двигаться с полной свободой. По мнению собеседника ФАН, все метания Соединенных Штатов на Ближнем Востоке скоро закончатся и будет задан вектор на выход из активных действий в регионе. Тем не менее, Трампу необходимо показать простым американцам, что он лучше, чем Обама. справляется с угрозой международного терроризма — поэтому США продолжит действия коалиции против террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ), а значит, неизбежно войдут в конфронтацию с силами правительства Сирии, а также с Россией и Ираном.

«США надо что-то показать в отношении ИГИЛ*. И завершающим всплеском фантазии США будет, что называется, «последний окоп» в отношении. Исключительно потому, что Трампу надо еще раз доказать, последний и окончательный раз, что он эффективнее и лучше, чем Обама, что США сдержали свое слово в борьбе с «Исламским государством»*. Только на этом моменте ситуация в Сирии начнет выравниваться».

* Организация запрещена на территории РФ.