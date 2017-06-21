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Политика
Евросоюз ждет от Меркель и Макрона поддержки антироссийских санкций
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Евросоюз ждет от Меркель и Макрона поддержки антироссийских санкций

12:43  21 Июня 2017  /обновлено: 12:49  21 Июня 2017
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Евросоюз ждет от Меркель и Макрона поддержки анитроссийских санкций

Брюссель, 21 июня. Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель могу посоветовать на саммите глав стран Европейского союза продлить антироссийские санкции. Об этом в среду сообщил высокопоставленный чиновник в Евросоюзе. 

По его словам, он ожидает рекомендации от Меркель и Макрона продлить санкции  против России.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос касательно встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом, подчеркнув, что в рамках июльского саммита G20 пока ничего не запланировано. 

Накануне Меркель назвала три главные темы, которые будут обсуждаться на саммите в Гамбурге. 

#санкции #меркель #россия #макрон
Дана Балан
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