Евросоюз ждет от Меркель и Макрона поддержки антироссийских санкций

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Брюссель, 21 июня. Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель могу посоветовать на саммите глав стран Европейского союза продлить антироссийские санкции. Об этом в среду сообщил высокопоставленный чиновник в Евросоюзе.

По его словам, он ожидает рекомендации от Меркель и Макрона продлить санкции против России.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос касательно встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом, подчеркнув, что в рамках июльского саммита G20 пока ничего не запланировано.

Накануне Меркель назвала три главные темы, которые будут обсуждаться на саммите в Гамбурге.