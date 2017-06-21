Исторический музей в Москве пригласил на бесплатные экскурсии гостей КК-2017

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Москва, 21 июня. Исторический музей в Москве будет устраивать бесплатные экскурсии для футбольных болельщиков, приехавших на Кубок конфедераций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Болельщикам предоставят 12-процентную скидку на вход в музей и возможность бесплатно послушать гида-волонтера. Экскурсии будут проводиться на семи языках студентами исторического факультета и Института стран Азии и Африки МГУ.

Футбольные фанаты смогут попасть на бесплатную экскурсию в Историческом музее с 10:00 до 17:00 до 2 июля, сообщает «Вечерняя Москва».