Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Исторический музей в Москве пригласил на бесплатные экскурсии гостей КК-2017
Triangle Created with Sketch.

Исторический музей в Москве пригласил на бесплатные экскурсии гостей КК-2017

13:45  21 Июня 2017
391

Исторический музей в Москве пригласил на бесплатные экскурсии гостей КК-2017

Москва, 21 июня. Исторический музей в Москве будет устраивать бесплатные экскурсии для футбольных болельщиков, приехавших на Кубок конфедераций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Болельщикам предоставят 12-процентную скидку на вход в музей и возможность бесплатно послушать гида-волонтера. Экскурсии будут проводиться на семи языках студентами исторического факультета и Института стран Азии и Африки МГУ. 

Футбольные фанаты смогут попасть на бесплатную экскурсию в Историческом музее с 10:00 до 17:00 до 2 июля, сообщает «Вечерняя Москва».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть