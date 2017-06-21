Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

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Токио, 21 июня. Компания Subaru Motor отзывает более 20 тысяч автомобилей Subaru Imperza и Forester, выпущенных с сентября 2007 по октябрь 2010 года. Причиной отзыва стало возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Этот дефект может привести к проблемам в работе газогенератора, что повышает риск получения повреждений при аварии. Связь между нарушением герметичности и неправильным срабатыванием подушки безопасности все еще изучается экспертами. Тем не менее, эксперты Subaru приняли решение отозвать автомобили для дальнейшего изучения дефекта.

Все владельцы Subaru, чьи модели попали под отзыв, получат письма о необходимости сдать свое транспортное средство в ремонт. На автомобилях бесплатно проведут сервисные работы по замене газогенератора фронтальной подушкой безопасности.