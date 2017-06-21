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Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей
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Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

13:24  21 Июня 2017
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Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

Токио, 21 июня. Компания Subaru Motor отзывает более 20 тысяч автомобилей Subaru Imperza и Forester, выпущенных с сентября 2007 по октябрь 2010 года. Причиной отзыва стало возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Этот дефект может привести к проблемам в работе газогенератора, что повышает риск получения повреждений при аварии. Связь между нарушением герметичности и неправильным срабатыванием подушки безопасности все еще изучается экспертами. Тем не менее, эксперты Subaru приняли решение отозвать автомобили для дальнейшего изучения дефекта.

Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

Все владельцы Subaru, чьи модели попали под отзыв, получат письма о необходимости сдать свое транспортное средство в ремонт. На автомобилях бесплатно проведут сервисные работы по замене газогенератора фронтальной подушкой безопасности.

#subaru
Алексей Громов
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