Кубок конфедераций: матч Россия — Португалия, где смотреть, кто победит

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В среду, 21 июня, состоятся матчи второго тура группы А Кубка конфедераций — 2017. В Москве борная России на правах хозяйки турнира примет чемпиона Европы — сборную Португалии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Когда и где состоится матч Россия — Португалия

Игра состоится на стадионе «Спартак» в Москве. Начало встречи — в 18.00. Это будет второй матч для сборной России, и для сборной Португалии на турнире. В первой встрече в субботу, 17 июня, наша команда на классе одолела Новую Зеландию — 2:0. Один мяч в свои ворота направил Майкл Боксалл, второй гол на счету Федора Смолова. Игра сборной порадовала глаз — пусть и с поправкой не на самого грозного соперника, занимающего низкую позицию в рейтинге ФИФА.

Соперник сборной России, команда Португалии, в первом туре упустила победу со сборной Мексики — 2:2, дважды ведя по ходу матча. Великий и ужасный Криштиану Роналду забитыми мячами не отметился, но сделал голевую передачу на Куарежму и вообще оставил приятное впечатление от своей игры. Отбывать номер на поле он точно не собирается.

Составы команд

Различные спортивные издания предполанают такие ориентировочные составы на игру.

Сборная России: Акинфеев — Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Комбаров — Головин, Глушаков, Шишкин, Жирков — Смолов. Для Акинфеева этот матч может стать сотым в свитере национальной команды. Интрига в том, получится ли защитникам сборной не испортить голкиперу юбилей.

Сборная Португалии: Руй Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонти, Рафаэл Геррейру — Куарежма, Адриан Силва, Виллиам Карвалью, Андре Гомиш — Андре Силва, Криштиану Роналду. Главная португальская звезда из мадридского «Реала» постарается уже сегодня забить первый матч на турнире.

Что будет, если Россия победит Португалию

Турнирная ситуация складывается таким образом, что в случае сегодняшней победы Россия наберет шесть очков и автоматически выходит в полуфинал Кубка конфедераций — 2017. А если Мексика чуть позже не сможет выиграть у Новой Зеландии, гарантирует себе и первое место в группе, и, вероятно, более слабого соперника на стадии плей-офф.

Если же Мексика сможет одолеть чемпиона Океании, тогда решающим станет последний матч сборной России. Он пройдет на стадионе в Казани 24 июня, начало игры в 18 часов. Его покажет Первый канал. Проигрывать Мексике в этом случае будет нежелательно, но не смертельно.

Но вот если Португалия сегодня не проиграет России или даже сможет взять над ней верх, в игре с командой из Северной Америки футболистам Черчесова может потребоваться только победа. Окончательно все расклады станут понятны поздно вечером по Москве.

Что предсказывают букмекеры

Анализ коэффициентов показывает: букмекеры считают Португалию фаворитом встречи. Победа команды из Южной Европы оценивается с коэффициентом на уровне 1,90. В то же время на победу России принимаются ставки с коэффициентом около 3,90. В нас все же верят больше, чем в ту же Новую Зеландию перед встречей с Мексикой, коэффициент которой держится на уровне 23.

Молчит пока и эрмитажный кот Ахилл. Официальный предсказатель Кубка конфедераций — 2017 сумел точно определить, кто победит в самой первой игре турнира, но тут пока не решается делать свой прогноз. Знает что-то плохое?

Где смотреть матч Россия — Португалия

Матч Россия — Португалия покажет Первый канал. Начало трансляции — в 17 часов 50 минут. Прямая трансляция будет доступна и подписчикам канала «Матч! Футбол 1», начало — в 17:45 по московскому времени. Этот же канал покажет матч и в записи для тех, кто не успел посмотреть игру в режиме реального времени — в 23 часа 10 минут.

Ведущие спортивные СМИ будут вести текстовую онлайн-трансляцию игр. Кроме того, трансляции будут доступны в Интернете — их легальный или нелегальный просмотр остается на совести пользователей.

Плей-офф Кубка конфедераций по ТВ

Первый полуфинал Кубка конфедераций покажет Первый канал, второй — «Матч ТВ». Начало трансляций 28 и 29 июня, в 21 час.

Матч за третье место начнется 2 июля в 15 часов. Его покажет «Матч ТВ». Финал Кубка конфедераций состоится 2 июля, в 21 час. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», матч покажет Первый канал.