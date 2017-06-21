Песков прокомментировал заявление Порошенко о поставках оружия США на Украину

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Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США не поступало заявлений о поставках оружия на Украину.

Дмитрий Песков отметил, что это является внутренним делом двух стран — США и Украины, но в Вашингтоне не должны забывать, что на Украине идет гражданская война. Это заявление Песков сделал на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Украины Петра Порошенко о том, что данный вопрос обсуждался накануне с властями США.