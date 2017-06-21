Песков ответил на вопрос о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о попытке истребителя НАТО приблизиться к самолету Сергея Шойгу к представителям Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что истребитель НАТО F-16 сделал попытку приблизиться к самолету министра обороны России над нейтральными водами Балтики. Однако воздушное судно «отогнал» российский Су-27.

«Не знаю пока, не могу вам сказать, это нужно, наверное, в Минобороны спрашивать», — ответил Песков на вопрос журналистов об инциденте.

Отметим, что в среду Шойгу проведет выездное заседание военного ведомства, которое будет посвящено вопросам безопасности на западном направлении.