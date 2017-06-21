Госдума запретила офшорам участвовать в приватизации в России

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Москва, 21 июня. Закон, запрещающий офшорам участие в приватизации, принят Госдумой РФ в третьем, заключительном, чтении. Он был подготовлен депутатами от КПРФ.

Согласно документу, компании и частные лица, имеющие прямое или косвенное отношение к офшорным организациям, лишены права заключать сделки по передаче контроля над над хозяйственными обществами, имеющими важное значение для обороны и безопасности государства.

Кроме того, не смогут они стать собственниками имущества, относящегося к таким объектам.

Обратной силы закон не имеет, так что действие заключенных ранее договоров прекращено не будет.