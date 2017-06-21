Путин проведет встречу с главой нефтегазовой компании Royal Dutch Shell

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Москва, 21 июня. В среду в течение дня президент России Владимир Путин намерен провести встречу с крупным представителем иностранной нефтегазовой отрасли. Об этом объявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

«В течение дня намечено общение президента с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell ван Берденом», — рассказал Песков о планах президента в ходе пресс-брифинга.

Главный исполнительный директор англо-голландского гиганта нефтегазовой отрасли Royal Dutch Shell Бен ван Берден посвятил работе в Shell 30 лет своей жизни, работая по всему миру. Ван Бердена, гражданина Голландии, считают одним из наиболее опытных людей в нефтегазовой индустрии, а его годовая зарплата превышает 24 миллиона евро.