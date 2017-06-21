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Политика
Песков прокомментировал переговоры Порошенко с Трампом
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Песков прокомментировал переговоры Порошенко с Трампом

13:59  21 Июня 2017
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Песков

Москва, 21 июня. Российская сторона не намерена давать оценку переговорам президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, поскольку это дело не Москвы, а специалистов двух указанных стран. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, это совершенно не дело Москвы.

«Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей», — уточнил Песков.

Он также напомнил, что Россия приветствовала бы, если по окончании данной встречи киевские власти получили бы сигнал о важности выполнения минских соглашений.

Напомним, в минувший вторник Порошенко прилетел в Вашингтон с рабочим визитом, где встретился с Трампом. 

#россия #сша #украина #порошенко #трамп #песков
Дана Балан
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