Песков рассказал об ответе России на расширение санкций США

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Россия ответит взаимностью на расширение санкций со стороны США. В Москве уже обсуждаются конкретные меры, которые могут стать достойным ответом Вашингтону. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Основным принципом реагирования на санкции является взаимность. На уровне наших экспертов, естественно, сейчас разрабатываются и предлагаются различные варианты санкций», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, Песков не исключил, что она может состояться на саммите G20, однако отметил, что пока никаких конкретных действий по подготовке к беседе двух лидеров не предпринято.