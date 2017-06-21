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Политика
Песков рассказал об ответе России на расширение санкций США
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Песков рассказал об ответе России на расширение санкций США

13:07  21 Июня 2017
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Песков рассказал об ответе России на расширение санкций США

Москва, 21 июня. Россия ответит взаимностью на расширение санкций со стороны США. В Москве уже обсуждаются конкретные меры, которые могут стать достойным ответом Вашингтону. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Основным принципом реагирования на санкции является взаимность. На уровне наших экспертов, естественно, сейчас разрабатываются и предлагаются различные варианты санкций»,  — подчеркнул представитель Кремля. 

Песков рассказал об ответе России на расширение санкций США

Говоря о возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, Песков не исключил, что она может состояться на саммите G20, однако отметил, что пока никаких конкретных действий по подготовке к беседе двух лидеров не предпринято.

#путин #трамп #песков
Алексей Громов
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