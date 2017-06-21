Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков о Тулееве: Никаких кадровых решений не принималось
Triangle Created with Sketch.

Песков о Тулееве: Никаких кадровых решений не принималось

13:14  21 Июня 2017
397

Песков о Тулееве: Никаких кадровых решений не принималось

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких кадровых решений по губернатору Аману Тулееву не принималось.

Тулеев продлил отпуск, в котором официально находился с 22 мая. Отсутствие губернатора Кузбасса на рабочем посту вызвало настоящую шумиху в прессе. Многие начали говорить о серьезных проблемах со здоровьем Тулеева и даже о его смерти. Представители администрации Кемеровской области многократно опровергали данные слухи. Обязанности губернатора сейчас исполняет первый зам Тулеева — Владимир Чернов.

#песков #тулеев
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть