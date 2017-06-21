Встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 пока не готовится — Песков

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Москва, 21 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос относительно встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, отметив, что в рамках саммита «Большой двадцатки» пока ничего не запланировано.

Практическая подготовка к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, поскольку конкретных договоренностей о контактах на полях саммита в Гамбурге пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока никак не готовится (встреча)», — сказал он. «На 7 июля ничего не запланировано», — пояснил Дмитрий Песков. «Исходим из того, что Путин и Трамп будут принимать участие в саммите «двадцатки» и в этой связи мы не можем исключать, что они встретятся на полях», — резюмировал спикер Кремля.

В то же время Песков добавил, что конкретных договоренностей пока нет, при необходимости российская сторона успеет подготовить встречу.

