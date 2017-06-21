Песков рассказал о видео с ударами ВКС РФ в Сирии, которое Путин показал Стоуну
Москва, 21 июня. Видео ударов ВКС РФ по боевикам «Исламского государства»* в Сирии, которое президент России Владимир Путин продемонстрировал в фильме Оливера Стоуна, не вызывает сомнений, поскольку оно было предоставлено Минобороны РФ. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, эти кадры содержались в материалах, подготовленных министром обороны России Сергеем Шойгу, который выступал с докладом по ситуации в Сирии.
«Это материалы министерства обороны, это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», — пояснил Песков.
Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России.
* Организация запрещена на территории РФ.