Песков рассказал о видео с ударами ВКС РФ в Сирии, которое Путин показал Стоуну

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Москва, 21 июня. Видео ударов ВКС РФ по боевикам «Исламского государства»* в Сирии, которое президент России Владимир Путин продемонстрировал в фильме Оливера Стоуна, не вызывает сомнений, поскольку оно было предоставлено Минобороны РФ. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, эти кадры содержались в материалах, подготовленных министром обороны России Сергеем Шойгу, который выступал с докладом по ситуации в Сирии.

«Это материалы министерства обороны, это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», — пояснил Песков.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.