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Политика
Песков рассказал о видео с ударами ВКС РФ в Сирии, которое Путин показал Стоуну
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Песков рассказал о видео с ударами ВКС РФ в Сирии, которое Путин показал Стоуну

13:23  21 Июня 2017  /обновлено: 13:48  21 Июня 2017
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 Кремль объяснил, почему кадры ударов ВКС РФ по ИГ в Сирии не должны вызывать сомнений

Москва, 21 июня. Видео ударов ВКС РФ по боевикам «Исламского государства»* в Сирии, которое президент России Владимир Путин продемонстрировал в фильме Оливера Стоуна, не вызывает сомнений, поскольку оно было предоставлено Минобороны РФ. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, эти кадры содержались в материалах, подготовленных министром обороны России Сергеем Шойгу, который выступал с докладом по ситуации в Сирии.

«Это материалы министерства обороны, это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», — пояснил Песков.

Напомним, что террористическая группировка  «Исламское государство» официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.

#путин #песков #шойгу
Геннадий Плющев
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