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Общество
Московский зоопарк в связи с проведением Кубка Конфедераций усиливает охрану
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Московский зоопарк в связи с проведением Кубка Конфедераций усиливает охрану

12:20  21 Июня 2017
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Московский зоопарк в связи с проведением Кубка Конфедераций усиливает охрану

Москва, 21 июня. Московский зоопарк в связи с усилением мер антитеррористической безопасности при проведении Кубка Конфедераций усиливает охрану предприятия.

Кроме того, сейчас частично закрыт главный вход из-за ремонта, а количество посетителей выросло. Поэтому «Московский зоологический сад» вынужден открывать дополнительные кассы, на которые тоже необходимы дополнительные охранники. 

Всего будет размещено 9 дополнительных постов охраны периметра зоопарка. На все эти дополнительные затраты выделено более 300 тысяч рублей.

#зоопарк #кубокконфедераций
Алексей Громов
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