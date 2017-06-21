Московский зоопарк в связи с проведением Кубка Конфедераций усиливает охрану

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Москва, 21 июня. Московский зоопарк в связи с усилением мер антитеррористической безопасности при проведении Кубка Конфедераций усиливает охрану предприятия.

Кроме того, сейчас частично закрыт главный вход из-за ремонта, а количество посетителей выросло. Поэтому «Московский зоологический сад» вынужден открывать дополнительные кассы, на которые тоже необходимы дополнительные охранники.

Всего будет размещено 9 дополнительных постов охраны периметра зоопарка. На все эти дополнительные затраты выделено более 300 тысяч рублей.