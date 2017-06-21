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Политика
Песков: США не должны забывать о конфликте в Донбассе, сотрудничая с Киевом
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Песков: США не должны забывать о конфликте в Донбассе, сотрудничая с Киевом

15:27  21 Июня 2017
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Песков надеется, что США вспомнят о войне в Донбассе при ВТС с Киевом

Москва, 21 июня. В Кремле надеются, что США учтут гражданскую войну на Украине при военно-техническом сотрудничестве с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что не слышал о возможных поставках американского летального оружия Киеву, это является «абсолютно внутренним делом» Украины и США.

«Но единственное, мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина — это страна, где продолжается гражданская война», — отметил Песков.

Песков надеется, что США вспомнят о войне в Донбассе при ВТС с Киевом

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко представил главе Госдепа США Рексу Тиллерсону план по более активному привлечению Вашингтона к урегулированию конфликта в Донбассе.

Алексей Громов
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