Песков: США не должны забывать о конфликте в Донбассе, сотрудничая с Киевом

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Москва, 21 июня. В Кремле надеются, что США учтут гражданскую войну на Украине при военно-техническом сотрудничестве с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что не слышал о возможных поставках американского летального оружия Киеву, это является «абсолютно внутренним делом» Украины и США.

«Но единственное, мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина — это страна, где продолжается гражданская война», — отметил Песков.

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко представил главе Госдепа США Рексу Тиллерсону план по более активному привлечению Вашингтона к урегулированию конфликта в Донбассе.