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Политика
Путин продлил полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена
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Путин продлил полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

12:18  21 Июня 2017
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Путин продлил полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

Москва, 21 июня. Российский лидер Владимир Путин продлил полномочия Бориса Титова на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ российского президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Титов вновь назначен бизнес-омбудсменом. Указ вступает в силу с четверга, 22 июня.

Напомним, Путин встретился с Титовым 26 мая текущего года. По окончании встречи лидер РФ сообщил, что планирует продлить его полномочия в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

#путин #россия #титов
Дана Балан
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