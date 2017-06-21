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Россия
Рособоронэкспорт рассказал о перспективах торговли с членами НАТО
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Рособоронэкспорт рассказал о перспективах торговли с членами НАТО

16:27  21 Июня 2017
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Рособоронэкспорт рассказал о перспективах торговли с членами НАТО

Париж, 21 июня. Рособоронэкспорт готов начать поставки вооружения странам-членам НАТО, при условии, что такое решение примет президент РФ. Такое заявление сделал в среду гендиректор компании Александр Михеев, выступая перед журналистами на выставке Paris Airshow – 2017.

«Однако в настоящий момент этому, как вы знаете, мешает недобросовестная конкуренция со стороны западных стран, выраженная в наложенных на Россию и Рособоронэкспорт санкциях», — отметил он.

При этом Михеев подчеркнул, что наложенные на Россию санкции помогли развить импортозамещение и повысить качество отечественной продукции.

#михеев
Геннадий Плющев
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