Вокалист Green Day разрешил фанату с флагом России спеть песню группы

Вена, 21 июня. Вокалист популярной американской рок-группы Green Day Билли Джо Армстронг позволил фанату с российским флагом спеть песню группы во время концерта в Австрии.

В Сети появилось видео с мероприятия. На кадрах ролика видно, как Армстронг замечает в зале размахивающего российским флагом поклонника и пытается поговорить с ним. В итоге певец передал парню микрофон, после чего тот пропел отрывок из песни Are We the Waiting, передает «Ридус».