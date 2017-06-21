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Вокалист Green Day разрешил фанату с флагом России спеть песню группы
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Вокалист Green Day разрешил фанату с флагом России спеть песню группы

12:39  21 Июня 2017  /обновлено: 12:37  21 Июня 2017
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Вокалист Green Day разрешил фанату с флагом России спеть песню группы

Вена, 21 июня. Вокалист популярной американской рок-группы Green Day Билли Джо Армстронг позволил фанату с российским флагом спеть песню группы во время концерта в Австрии.

В Сети появилось видео с мероприятия. На кадрах ролика видно, как Армстронг замечает в зале размахивающего российским флагом поклонника и пытается поговорить с ним. В итоге певец передал парню микрофон, после чего тот пропел отрывок из песни Are We the Waiting, передает «Ридус».

#флаг #green day
Алексей Громов
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