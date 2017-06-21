Киев просит Евросоюз о дополнительных льготах для украинских товаров

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Киев, 21 июня. Верховная Рада Украины просит ЕС ввести дополнительные преференции к товарам, произведенным в стране. Обращение к Европарламенту на эту тему уже поддержали 230 парламентариев.

В начале месяца страны-участницы ЕС согласовали дополнительные временные торговые преференции для Украины, чтобы на три года упростить доступ украинских экспортеров на рынок Евросоюза. В частности, предлагается ввести новые квоты на импорт в страны ЕС украинских с/х товаров по нулевому тарифу. Кроме того, Евросоюз может снять импортные пошлины на несколько промышленных товаров из Украины. Это дополнительные предложения к льготам, которые были согласованы в рамках соглашения между Украиной и ЕС.

Если Европарламент примет решение об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз, экономический эффект для Украины будет составлять около 197 млн долларов.

Окончательное решение в отношении дополнительных торговых преференций для Киева будет принято на саммите Украина – ЕС 13 июля.