Алеппо: выпускники школ провели традиционный карнавал в Старом городе

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Алеппо, 21 июня. Выпускники городских школ и другие жители Алеппо в первый раз за несколько лет смогли провести традиционный выпускной карнавал, который проходит в древней крепости Алеппо и до начала гражданской войны в Сирии являлся одной из визитных карточек города. Костюмированный праздник наглядно продемонстрировал усилия, которые предпринимают жители и сирийские власти для восстановления мирной жизни в Алеппо.

«До вторжения боевиков в Алеппо у Цитадели десятилетиями собирались выпускники школ, чтобы отметить начало взрослой жизни, в этом году мы празднуем начало восстановления древней части города, это символизирует начало мирной жизни для горожан без снарядных разрывов и постоянного страха», — рассказала РИА Новости одна из участниц карнавала.

Даже то, что в разгар праздника на площади в Старом городе Алеппо из-за сбоя электроснабжения погасли фонари, не смутило участников карнавала, которые праздновали мир в своем городе.