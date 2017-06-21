ВКС РФ прогнали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету с Шойгу над Балтикой

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Москва, 21 июня. Самолет НАТО F-16, пытавшийся приблизиться к самолету, на борту которого находился глава Минобороны Сергей Шойгу, ретировался после маневра воздушного эскорта Су-27.

Истребитель Североатлантического альянса F-16 попытался приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его «отогнал» Су-27. Известно, что российский министр следовал в Калининград, когда натовские самолеты попытались сопроводить воздушное судно Шойгу.

Эскорт самолета министра оборонного ведомства состоял из истребителей морской авиации Су-27. Один из них встал между западным истребителем и бортом Шойгу. Су-27 продемонстрировал летчику НАТО вооружение, качнув крыльями, после чего судно альянса спешно ретировалось. Отметим, что в Калининграде Сергей Шойгу намерен провести заседание коллегии ведомства, на котором будут рассмотрены вопросы безопасности на западном стратегическом направлении.