Дейр эз-Зор: ВКС РФ и САА расчищают путь от ИГ на востоке Хомса

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Хомс, 21 июня. Вертолеты ВКС РФ прикрывают продвижение правительственных войск Сирии в направлении Дейр эз-Зора.

Военное ведомство Сирии опубликовало кадры военной операции, проводимой группировкой союзных войск при поддержке российской ударной авиации. Наземные подразделения движутся в направлении осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) города Дейр эз-Зор.

В результате боестолкновений уже освобождена от террористов заповедная зона Талила и насосная станция Т-3, расположенная на юго-востоке от Пальмиры. Сейчас войска готовятся штурмовать самый крупный оплот «Халифата» в провинции Хомс — город Эс-Сухне. Ожидается, что битва за данный населенный пункт будет крайне сложной для правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.