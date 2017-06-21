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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: ВКС РФ и САА расчищают путь от ИГ на востоке Хомса
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Дейр эз-Зор: ВКС РФ и САА расчищают путь от ИГ на востоке Хомса

12:18  21 Июня 2017
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Дейр эз-Зор: ВКС РФ и САА расчищают путь от ИГ на востоке Хомса

Хомс, 21 июня. Вертолеты ВКС РФ прикрывают продвижение правительственных войск Сирии в направлении Дейр эз-Зора.

Военное ведомство Сирии опубликовало кадры военной операции, проводимой группировкой союзных войск при поддержке российской ударной авиации. Наземные подразделения движутся в направлении осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) города Дейр эз-Зор.

В результате боестолкновений уже освобождена от террористов заповедная зона Талила и насосная станция Т-3, расположенная на юго-востоке от Пальмиры. Сейчас войска готовятся штурмовать самый крупный оплот «Халифата» в провинции Хомс — город Эс-Сухне. Ожидается, что битва за данный населенный пункт будет крайне сложной для правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #вкс рф #саа #дейр эз-зор #хомс
Алексей Громов
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