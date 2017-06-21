Скончался еще один пострадавший во время майского урагана в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. В одном из московских медицинских учреждений скончался мужчина, который пострадал во время сильнейшего урагана в мае. Об этом в среду сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, 56-летний мужчина находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, доктора боролись за его жизнь, но усилия оказались тщетны — он умер, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, всего от стихии в столице и Подмосковье погибли 17 человек. В начале июня стало известно, что от урагана скончался 8-летний мальчик из подмосковных Люберец.

Напомним, сильнейший ливень с грозами и ветром обрушились на Москву днем 29 мая. В результате разгула стихии 14 тысяч деревьев были повалены, 240 зданий получили повреждения.

Общий ущерб составил 25 миллионов рублей.