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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется лето
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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется лето

12:28  21 Июня 2017
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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется лето

Санкт-Петербург, 21 июня. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что жителям Северной столицы нужно пережить пару дождливых дней, прежде чем погода улучшится.

«Ну да, пришел циклон, надо пережить пару дождливых дней и относительно холодных, но +14… +16 градусов — это жара по сравнению с Кольским, где идет снег 20 июня. Но завтра он уйдет на восток, и погода улучшится, дождей будет меньше, температура повысится», — написал метеоролог на своей странице в Facebook.

По его данным, уже в четверг столбик термометра поползет вверх. Если периоды похолодания и вернутся, то они будут кратковременными, передает «Комсомольская правда  — Санкт-Петербург».

Ранее жителей и гостей Северной столицы предупредили о резком ухудшении погоды — дожде, грозе и сильном ветре.

Алексей Громов
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