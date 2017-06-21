Госдума расширила свободную экономическую зону в Крыму

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Москва, 21 июня. Госдума приняла закон о расширении свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя на внутренние морские воды и территориальное море вдоль прибрежной зоны полуострова.

Принятый Госдумой закон предполагает включение в состав СЭЗ внутренних морских вод и территориального моря вдоль побережья Крыма. Данная мера будет способствовать росту числа желающих получить статус участника СЭЗ и привлечь инвестиции.

В пояснительной записке к закону говорится, что расширение свободной экономической зоны даст возможность использовать транспортные средства, которые перемещены под таможенную процедуру СЭЗ во внутренних водах. Также закон подтолкнет развитие грузоперевозок, парусного и яхтенного видов спорта.