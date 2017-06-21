ИГИЛ удерживает большинство езидских детей в Ракке

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Ракка, 21 июня. Большинство детей курдов-езидов боевики «Исламского государства»* удерживают в сирийской Ракке, сообщают в парламенте Ирака.

Представительница езидов в иракском парламенте Виан Дахиль заявила, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удерживают в Ракке порядка 1060 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Депутат отметила, что некоторых из них принуждают к совершению актов насилия.

Дахиль сообщила, что боевики использовали в качестве смертников не менее 14 детей езидов. По данным езидского сообщества детей, похищенных в 2014 году в районе Синджар, изначально отправили в Мосул, где они прошли подготовку инструкторами террористов, после чего их переправили в Сирию.

* Организация запрещена на территории РФ.