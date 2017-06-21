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Сирия, 21 июня. Отряды SDF**** и YPG приближаются к «столице» ИГ* Ракке с южного направления. В результате бомбардировки ВВС коалиции к юго-востоку от Дейр эз-Зора пострадали десятки гражданских лиц. Армия САР и союзники намереваются окружить Акербат и территории вокруг него в ходе готовящегося наступления, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли десять военнослужащих убитыми в результате ракетного удара боевиков на севере провинции Эс-Сувейда; намерены замкнуть Акербат и территории вокруг города, пройдя в ходе наступления от Итрии до поля Аш-Шаир; нанесли авиаудары по позициям радикалов на окраине района Джобар в Дамаске.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 11 террористов в результате столкновений на западе Дейр эз-Зора; утратило контроль над районом Касрат Фарадж на южной окраине Ракки.

Международная коалиция: в ходе воздушной операции против ИГ в городе Хашам к юго-востоку от Дейр эз-Зора убила 18 и ранила десятки мирных жителей.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла район Джарамана в юго-восточных окрестностях Дамаска из тяжелых минометов.

Армия Ирака: почти вплотную подошла к мечети Аль-Нури в оккупированном боевиками ИГИЛ Старом городе Мосула.

Курды: приблизились к ключевой дорожной развязке к югу от Ракки, почти полностью замкнув город в кольцо блокады.

Провинция Дамаск

Правительственные ВВС нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков незаконных формирований на окраине района Джобар, находящегося на востоке Дамаска. Бомбардировка была проведена в поддержку наступления проасадовских сил, направленного на полную зачистку территории столицы от радикалов. Об этом сообщает сирийский портал Damascus Now. Информации о результатах воздушной операции пока не поступало.

Недавно проправительственные силы и Сирийская арабская армия (САА) освободили северо-восточные районы Аль-Кабун и Барза. Однако отряды группировок «Джебхат Фатх аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам»*****, «Файлак ар-Рахман» и ряда других все еще контролируют часть Джобара и почти всю территорию Восточной Гуты. При этом в ходе междоусобного противостояния исламистов регулярно гибнут мирные жители региона. Так, сегодня утром в юго-восточном пригороде Джарамана были зафиксированы разрывы крупнокалиберных мин, выпущенных со стороны позиций боевиков, также передает Damascus Now. Данные о возможных жертвах среди местного населения пока выясняются.

Провинция Алеппо

Сомнительный источник в сети Twitter утверждает, что в окрестностях Алеппо произошел вооруженный конфликт в рядах Национальных сил обороны (NDF)******. В ходе столкновений один из бойцов формирования взорвал гранату, в результате чего пострадали несколько человек. Однако эта информация не получила официального подтверждения.

Напомним, к западу от города концентрируются мощные силы сирийской вооруженной оппозиции. Дислоцирующиеся в этом регионе радикалы нередко открывают огонь как по правительственным позициям, так и по жилым кварталам административного центра. Напомним, сам Алеппо был полностью освобожден правительственными силами и союзниками при поддержке ВКС РФ к концу прошлого года.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора продолжаются тяжелые бои между проправительственным шиитским ополчением и террористами «Исламского государства»*. Противостояние разворачивается на западной окраине города. В результате серии атак проасадовских отрядов в районе Аль-Джабаила были ликвидированы не меньше 11 террористов ИГ, сообщает сирийский новостной портал.

По информации агентства DeirEzzor24, бои также фиксируются вблизи базы 137-го артиллерийского дивизиона армии САР и на окраине западного района Аль-Панорама. Борьба за контроль над городом продолжается уже несколько лет, однако ни одна из сторон по-прежнему не имеет существенного преимущества в боях.

Боевые самолеты ВВС коалиции тем временем совершили очередной налет к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Авиаударам подвергся город Хашам на левом берегу Евфрата. По данным новостного Twitter-канала (@shahed_alep), в результате бомбардировки погибли 16 гражданских лиц, десятки человек получили ранения. О нанесенном боевикам ИГИЛ уроне при этом ничего не сообщается. Таким образом, под ударами коалиционной авиации продолжают гибнуть мирные жители. Соединенные Штаты и их союзники активизировали действия в регионе, намереваясь при помощи боевиков-оппозиционеров Сирийской свободной армии (ССА)** установить контроль над богатой нефтегазовыми ресурсами провинцией.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) и отряды YPG, поддерживаемые самолетами ВВС международной коалиции, несколько продвинулись вглубь занимаемых боевиками ИГ территорий вдоль трассы М-4 на юге от Ракки. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, курды находятся менее чем в километре от ключевой дорожной развязки. Если бойцам SDF и YPG удастся установить контроль над перекрестком, то город будет полностью заблокирован, и отряды террористов ИГ утратят последний возможный путь для отступления из столицы провинции. Напомним, оба моста через Евфрат на южной окраине города были разрушены ударами коалиционной авиации.

Кроме того, передает тот же источник, курдские силы захватили район Касрат Фарадж, находящийся на южном берегу Евфрата в пригороде Ракки, и приблизились к дороге на Новый мост.

Провинция Хама

Правительственная армия САР и союзные войска стягивают силы из восточной части Алеппо в район города Итрия, расположенного на северо-востоке провинции Хама. Согласно информации военного источника в соцсети Twitter (@IvanSidorenko1), третья бригада пятого штурмового корпуса САА и проасадовские отряды передислоцируют силы в этот регион, готовясь выдвинуться в наступление в направлении газового поля Аш-Шаир на востоке соседней провинции Хомс. Тем самым командование рассчитывает замкнуть обширные территории к востоку от Саламии, и в частности стратегический город Акербат, в кольцо блокады. Важно отметить, что боевики «Исламского государства» используют Акербат как удобный плацдарм для атак позиций сирийских войск в районе нефтяных и газовых месторождений Пальмиры, а также вблизи ключевой магистрали «дорога жизни, единственной линии снабжения Алеппо.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает в сети Twitter оппозиционный источник, боевики-исламисты взорвали грузовик правительственных войск на шоссе Дамаск – Эс-Сувейда в северной части провинции. В результате, по данным источника, погибли как минимум 10 военнослужащих сирийской армии. Официальных комментариев по этому поводу, тем не менее, не поступало.

В прошлом месяце правительственным войскам и союзным силам удалось заметно продвинуться в зачистке территорий региона от проамериканских боевиков «Свободной армии». Так, были освобождены обширные районы у границы с Иорданией.

Ирак

Части иракской армии и шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» в настоящий момент находятся всего в ста метрах от мечети Аль-Нури, расположенной в последнем убежище террористов «Исламского государства» в Мосуле — в Старом городе. Об этом сообщает новостной центр Iraqi Day.

Иракские правительственные войска, поддерживаемые коалиционными ВВС, продолжают штурмовать последние кварталы, все еще находящиеся под контролем террористической организации. Помимо Старого города, в оккупации также находятся отдельные части района Аль-Шафаа. Засевшие здесь остатки отрядов ИГ не перестают оказывать упорное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)